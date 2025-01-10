323元抽中千萬宅！台中購物節最狂得主「我想睡覺」驚呆盧秀燕

盧秀燕現場call out通知抽中房子好消息，沒想到蔡姓得主一路態度淡定，只說「我想睡覺！」（記者蔡淑媛攝）

〔記者蔡淑媛／台中報導〕台中購物節在去年12月25日圓滿結束，市長盧秀燕今天抽出壓軸大獎，位於清水區近千萬豪宅，是名35歲的蔡先生在北屯的超商購物323元，在1億5000多張抽獎券中被抽中，盧秀燕現場call out通知好消息，沒想到蔡姓得主一路態度淡定，只說「我想睡覺！」讓盧也笑稱，「你現在不是在做夢！」

盧秀燕call out通知蔡先生抽中台中購物節最大獎的房子，先是賣關子詢問「曾你覺得市長打給你有什麼好康！」對方卻回「不知道、我怎麼知道」，告訴他抽中一間房子、恭禧中大獎，對方態度也全程淡定，盧再追問你怎麼冷靜、有高興嗎？對方才淡淡的說「有高興」，最後要他向大家分享心情，沒想到蔡先生竟說「我想睡覺！」讓盧秀燕哭笑不得，笑稱「你中大獎不是在做夢喔！」

請繼續往下閱讀...

盧秀燕也說，台中購物節舉辦到第6屆，之前5年已送出5棟房房都是女性抽獎，這次首度由男生獲得，是位於清水民族路的兩房住宅，還附上3台冷氣、1台冰箱，她也強調購物節送房，市府沒花一毛錢，這次由建商聯合贈送，並一一唱名感謝寶輝建設、親家集團、總太營造、富華創新、惠宇建設等五大集團贊助。

這次購物節消費登錄金額破353億元，市府統計外縣市登錄金額約64億元，前三名分別為彰化縣、南投縣及雲林縣，金額最高的彰化縣約17.8億元，台北、新北與高雄也破四億，盧秀燕說，其有一個高雄民眾到和平區的大雪山森林遊樂區消費中100萬，也有台北市人到東勢區消費抽中現金，以及台中市民到龍井區加油抽中百萬汽車。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法