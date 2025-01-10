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重返3個半月新高！下週油價估漲0.4元

2025/01/10 12:02

下星期油價估漲0.4元、柴油漲0.5元。（記者林菁樺攝）下星期油價估漲0.4元、柴油漲0.5元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕下週油價喊漲！受到國際油價走高影響，中油持續啟動平穩措施，但吸收後，下週油價國內汽油預估實際調漲0.4元、柴油調漲0.5元，若按漲幅，國內油價將重返近3個半月新高。

國際油價因沙國調漲2月銷往亞洲原油訂價條件、美國商用原油庫存連續7週下降而上漲。

中油累算至1月9日的調價指標為7D3B週均價為77.03美元，較上週75.68上漲1.35美元。本週新臺幣兌美元匯率均為32.856較上週32.821貶值0.035元。

依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲2.1元，柴油調漲2.2元。

但中油公司啟動雙平穩措施，吸收後，汽油預估實際調漲0.4元、柴油更是調漲0.5元。若按照預估漲幅，下周參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升29.1元、95無鉛汽油每公升30.6元、98無鉛汽油每公升32.6元、超級柴油每公升27.9元。

實際調整金額請於週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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