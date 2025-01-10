台泥積極接軌國際 東亞首家承諾SBT1.5度水泥企業

台泥（1101）通過國際科學基礎目標倡議組織專家會議審查，成為東亞首家承諾SBT 1.5度路徑的水泥企業。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台泥（1101）通過國際科學基礎目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）專家會議審查，成為東亞首家承諾SBT 1.5度路徑的水泥企業。

2025年起將依循1.5度減碳路徑，以2016年作為排放基準年，範圍包括台泥兩岸水泥廠，致力於2030年時範疇一與範疇二碳排總計下降26.8%。

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台泥表示，2020年就先以SBT Well-Below 2°C 路徑為目標，連續4年追蹤自身減碳成效，都能緊貼每年目標線，最終完成減碳11%的任務，甚至在2023年台泥範疇一減碳績效就已經達到SBT1.5°C路徑的要求。

因此台泥2024年第4季進階提出SBT 1.5°C減碳路徑申請，包括2030年近程目標（Near-term Target）與2050年淨零目標承諾（Net-Zero Target）。

台泥2024年納入全球低碳水泥布局的土耳其OYAK已於2022年完成並通過SBT 1.5°C路徑與淨零承諾設定，葡萄牙CIMPOR完成1.5°C 路徑與淨零目標承諾，意謂台泥全球水泥事業體系減碳的步伐一致。

此外，SBT目標也要求企業針對上下游價值鏈減排目標設定，範疇三雖然佔台泥碳排不到15%，但台泥仍積極針對範疇三15類別進行盤查與第3方驗證，台泥兩岸水泥事業體已於今年開春全數完成台灣範疇三盤查驗證。

台泥董事長張安平指出，2024年是台泥國際化元年，除了積極接軌國際淨零排放趨勢，隨著在歐洲投資版圖快速擴增，台泥也積極完善台泥全球事業體的人權與環境風險管理機制。

主動依據歐盟2024年7月公告發布之《企業永續盡職調查指令》CSDDD，並參考聯合國、OECD指引，以及ISO與歐盟永續發展報告準則ESRS相關標準，發布台泥首本的人權與環境盡職調查報告。

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