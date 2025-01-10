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大崩盤迫在眉睫？傳奇投資人：股市泡沫快要破了

2025/01/10 14:30

資產管理機構GMO創辦人葛拉漢。（歐新社）資產管理機構GMO創辦人葛拉漢。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳奇投資人、資產管理機構GMO創辦人葛拉漢（Jeremy Grantham）長期警告市場存在泡沫，儘管他已經長達15年沒有管理投資組合，但他最近再度發出警告，指出美國股市太貴，而且泡沫可能很快就會破裂，不過葛拉漢也承認，他無法預測這個泡沫何時會破裂。

《Business Insider》報導，葛拉漢本週出席羅森伯格研究公司（Rosenberg Research）的網路研討會時，做了上述表示。葛拉漢並講述全球面臨的主要問題，像是生育率下降將進一步使人口成長下降，特別是在日本、南韓和中國等已開發國家，這一趨勢最終可能會損害生產力，他還提到氣候危機以及其對社會和產業的影響。

葛拉漢再次表達了他對美國股市市值過高的擔憂，認為這是一個即將破裂的泡沫，不過葛拉漢也承認，他無法預測這個泡沫何時會破裂。

葛拉漢將目前比擬為網際網路泡沫（Dot-com bubble）時期，當時網路技術引起市場熱潮，科技股在暴跌之前吸引了大量資金，其中包含亞馬遜（Amazon）。葛拉漢舉例，亞馬遜曾失去過92%的市值，但最終成為巨頭。他還表示，人工智慧可能比網路更具規模和重要性，但這並不意味著不會出現巨大損失。

儘管葛拉漢因準確預測網際網路泡沫和2008年金融危機成名，但他最近的崩盤預測尚未實現。葛拉漢在2023 年3月以及同年 12 月接受《Business Insider》 的採訪時，曾預測股市可能下跌多達 50%。但標普500指數在之後上漲近50%。

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