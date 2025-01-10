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中租控股2024年營收首破千億 獲利卻衰退10％

2025/01/10 10:44

中租控股2024年營收首破千億，獲利卻衰退10%（記者李靚慧攝）中租控股2024年營收首破千億，獲利卻衰退10%（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中租-KY（5871）今（10）日公告2024年自結獲利，12月單月自結合併稅後純益14.3億元，較前月成長5%；2024年全年自結合併稅後純益225.7億元、年減10%，全年EPS13.3元。

影響中租2024年獲利衰退的主因，除了中國經濟成長趨緩，且中國去年的財政返還稅賦利益減少，3大主要市場延滯率都較往年提高，導致信用減損損失金額增加，但中租去年的營收仍持續成長，首度突破千億元。

中租控股2024年12月自結合併營收84.8億元，累計1至12月營收達1023億元，首次突破千億大關，年增5%。

各主要市場表現，台灣、中國及東協市場累計營收分別成長4%、6%及6%，若與前月相較，合併營收月增3%，三大主要營運地區皆有成長，其中以東協月增5%較為顯著，整體業務動能持續。

展望2025年，中租表示，仍將以追求穩健成長為目標，台灣市場若不再升息，利差將可逐步回到先前水準，中國市場將在適度經濟成長下，追求穩健業務成長及關注資產品質，東協地區則將專注耕耘及擴大既有利基市場。

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