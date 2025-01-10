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川普狂喊「第51州」 杜魯道：旨在分散關稅衝擊的注意力

2025/01/10 12:05

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（美聯社）加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）。（美聯社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）週四（9日）表示，美國總統當選人川普（Donald Trump）宣稱要將加拿大變成美國第51州的言論，只是為了分散民眾對於川普關稅威脅後果的注意力。

《CNN》報導，杜魯道本週稍早宣佈，一旦他的政黨選出新的黨魁，將辭去總理職務，杜魯道也重申，加拿大成為美國其中一州的情況不會發生。杜魯道接受《CNN》專訪時表示，川普是1明非常熟練的談判者，他正在讓人們分散注意力，透過這些發言，大家將不會注意到石油、天然氣、電力、鋼鐵、鋁、木材和水泥約25％的關稅。

川普去年11月承諾，從執政第1天開始，將大幅調高來自墨西哥、加拿大和中國的商品關稅，預計將對墨加商品全面徵收25％的關稅。由於加拿大、墨西哥是美國最大的貿易夥伴，杜魯道指出，這項政策可能會大幅增加美國企業和消費者的成本。

談到川普放話要併吞加拿大的議題，杜魯道表示，如果川普堅持施加關稅，美國消費者從加拿大購買的所有商品都會突然變得更昂貴。杜魯道也強調，加拿大人以自己是加拿大人為傲，對於身份認同最簡單的一點就是，加拿大人不是美國人。

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