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凱基金2024全年大賺335億元年增77％ 歷年同期次高

2025/01/10 09:57

凱基金2024全年大賺335億元、年增77%，為歷年同期次高（業者提供）凱基金2024全年大賺335億元、年增77%，為歷年同期次高（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕凱基金（2883）2024年完成更名，2024全年稅後獲利也再度突破300億元、達335.46億元、年增77%，僅次於2022年的稅後獲利350億元，為歷年同期次高，EPS1.97元。

儘管凱基金2024年獲利成長，但投信已連續大賣7個交易日，賣超逾24萬張，9日轉賣為買，微幅買超15張；外資雖逆勢操作，連8個交易日買超，但總買超張數僅13萬4022張。

凱基金控分析各主要子公司表現，凱基人壽12月投資操作相對保守，12月份稅後虧損2.32億元，較去年12月虧損11.46億元大幅縮小。業務表現方面，凱基人壽2024年採取質量並重的保費策略，初年度保費收入年增逾10%，並掌握金融市場機會，整體投資收益提升，全年稅後獲利達221.55億元，年成長118%。

凱基證券12月稅後獲利6.36億元，主因為12月台股交易量能較前月減少，但2024年資本市場交投熱絡，帶動凱基證券經紀、財富管理、承銷及金融投資操作等各項業務獲利顯著成長，全年稅後獲利達101.23億元，年增38%。

凱基銀行去年12月稅後獲利3.98億元，主要來自利息及手續費收入等核心收益的穩定貢獻，2024全年稅後獲利達55.36億元。凱基金表示，凱基銀行2024年存放規模年成長率達雙位數，帶動凱基銀2024全年總資產突破9000億元。此外，截至去年底逾放比率維持在0.2%，資產品質維持穩健。

中華開發資本因投資部位評價增值變動，12月份稅後獲利0.4億元，2024全年稅後獲利達7.31億元。

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