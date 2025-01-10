台股收盤》聯發科、大立光難挑大梁 指數震盪213點收跌69點

聯發科、大立光難挑大梁，指數震盪213點收跌69點（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美股週四休市1天，台股週五在金融、鋼鐵、橡膠等傳產股走跌下，指數開盤跌13.67點，以23067.46點開出，不過，在台積電、聯發科、瑞昱等電子股走揚帶動下，指數黑翻紅，早盤指數一度漲121點，來到23202點，不過，在買盤縮，賣單釋出下，指數拉回，一度跌破23000點，所幸在大立光、聯發科等電子股，加上航運、生技股逆揚下，指數未進一步下跌，然在台積電最後1盤拉回10元，以平盤作收下，拖累大盤，終場指數跌69.27點，收23011.86點，成交量3321億元。

前10大成交額漲多跌少，台積電以平盤1100元作收，成交額242.19億元，排名第1；聯鈞漲2.5元，收314.5元，成交額117.96億元，排名第2；大立光漲155元，收2750元，成交額110.73億元，排名第3；聯發科漲25元，收1465元，成交額105.16億元，排名第4；世芯-KY跌155元，收2945元，成交額86.09億元，排名第5。

請繼續往下閱讀...

波若威漲9.5元，收169元，成交額85.86億元，排名第6；緯穎跌80元，收2535元，成交額77.82億元，排名第7；鴻海跌1.5元，收181.5元，成交額70.91億元，排名第8；長榮漲2元，收214元，成交額69.5億元，排名第9；環宇-KY漲4.5元，收137元，63.6億元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法