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焦點股》光聖：營收暴衝 跳高開出

2025/01/10 09:18

光聖2024年12月單月合併營收為13.61億元，月增145.4 %，年增484.8 %，創歷史新高，累計前12月營收64.13億元，年增145%，亦創歷史新高。（擷取官網）光聖2024年12月單月合併營收為13.61億元，月增145.4 %，年增484.8 %，創歷史新高，累計前12月營收64.13億元，年增145%，亦創歷史新高。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕光通訊廠光聖（6442）受到營收創新高激勵，今日股價開盤以跳空上漲38元的623元開出，漲幅6.4%。不過光聖目前為處置股票，每20分鐘撮合一次，處置期間至1/22日止。

光聖2024年12月單月合併營收為13.61億元，月增145.4 %、年增484.8 %，創歷史新高，累計去月營收64.13億元，年增145%，亦創歷史新高。

法人指出，光聖12月營收暴衝，主要是市場需求持續，再加上客戶因應1月春節備貨，以及美國總統當選人川普即將上任，客戶預期出現的關稅政策等，因此先拉貨準備。

市場人士認為，光聖12月營收表現是年底需求的特殊情況，預期今年2月後，就恢復正常的供需水準，而在所有的數據大廠資本支出增加下，2025年營收可望年增。

光聖2024年累計1-11月EPS 10.91元，創歷年全年獲利新高。

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