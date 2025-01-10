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川普為何要格陵蘭？美候任國安顧問揭曉原因

2025/01/10 11:15

川普近期多次表達要買丹麥自治領地格陵蘭意圖。圖為格陵蘭北部的冰蓋鳥瞰圖。（歐新社）川普近期多次表達要買丹麥自治領地格陵蘭意圖。圖為格陵蘭北部的冰蓋鳥瞰圖。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）近期多次表達要買丹麥自治領地格陵蘭（Greenland）的意圖，並威脅不排除動用武力或經濟手段取得格陵蘭的控制權，引發全球關注。對此，川普內定的國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz）8日表示，格陵蘭對美國國安是非常重要的。

《路透》報導，瓦爾茲在接受福斯新聞（Fox News）專訪時，被問到有關川普想要美國控制格陵蘭的問題。瓦爾茲說：「俄羅斯正試圖成為北極之王，他們擁有60多艘破冰船，有些還是核動力」、「我們（美國）只有2艘，而且其中1艘才剛失火」。

瓦爾茲補充稱，此事攸關關鍵礦產，攸關自然資源。此事攸關冰蓋消退。「中國人現在正在大量製造破冰船，並在那裡推進」、「所以這攸關石油與天然氣，這是我們（美國）的國家安全。」

川普即將在1月20日上任美國總統，他7日拒絕排除以軍事或經濟行動，來獲取格陵蘭的可能性。在川普的第一個任期中，他曾建議丹麥應該出售格陵蘭，但遭到丹麥政府拒絕。

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