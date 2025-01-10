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輝達海外總部選址 傳看中台電這地

2025/01/10 09:58

輝達在台尋找海外總部，選址備受關注。（彭博）輝達在台尋找海外總部，選址備受關注。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）在台尋找海外總部，各縣市都積極招手，市場最新消息傳出，台北市南港區是繼台北第一殯儀館舊址後最被看好，知情人士向媒體透露，輝達曾開口徵詢近期即將結標「台電CR-1都更案」。

輝達總部選址備受關注，包括一殯舊址在內，近期有多地都被點名。輝達執行長黃仁勳去年6月宣佈要在設立新的研發中心，市場隨後傳出，輝達新研發中心將落腳南港的「潤泰玉成辦公大樓」，這也讓不少人士認為，輝達總部可能選在南港，台鐵南港調車場和台電CR-1都更案都是潛在的選項，其中台電CR-1都更案被傳是近期「最接近輝達總部」的地點。

經濟部長郭智輝本週在立法院表示，經濟部有接洽輝達，對方很客氣透露，已有1組人馬在台灣尋覓地點，也超過1年的時間。就經濟部了解，輝達希望有3公頃土地，且為低密度建築，不需要像一般ICT資通訊蓋高樓，只要3層樓就好，也盼建蔽率大一點，最後會提供美國董事會決定。

台電CR-1都更案為何會受輝達青睞，業界人士指出，主要理由有3項，首先該案位置就位於輝達新研發中心的旁邊，距離僅750公尺，步行就能夠抵達；第2，該案基地面積正好就是輝達所需要的3公頃；另外，該案預計1月15日決標，目前尚無正式定案，因此規劃的空間彈性大。業界人士認為，這3項理由顯示，台電CR-1都更案正是最符合輝達需求的選址。

根據台電公告，台電CR-1都更案基地位於南港市民大道八段及向陽路口，面積廣達3.06公頃，土地包含南港段四小段474-1地號等12筆，使用分區為特定商業區（十一），建蔽率55％、容積率235％，土地權屬99.9％以上為台電所有，剩餘為台北市有地，過去為電力修護基地。

台電CR-1都更案地處東區門戶計畫樞紐，串聯松山、信義及南港區，鄰近北流、南港車站、捷運昆陽站、南港高中、玉成國小等公共設施，交通便捷且機能完善，具商務辦公、商業設施及住宅多元開發優勢，產權單純、基地方整，是近2年北市最大的開發基地，也是由台電主導開發案中歷來規模最大。

市場傳出輝達相中位於南港市民大道八段及向陽路口的台電CR-1都更案基地。（圖擷自Google地圖）市場傳出輝達相中位於南港市民大道八段及向陽路口的台電CR-1都更案基地。（圖擷自Google地圖）

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