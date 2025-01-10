台驊2024年營收年增74.07％ 看好今年空運市場

台驊2024年營收年增74.07%。（擷取官網）

〔記者王憶紅／台北報導〕台驊控股2024年12月合併營收為20.48億元，年增52.9%，累計2024年營收為254.54億元，年增74.07%。

展望2025，台驊表示，全球貿易量預計將保持溫和成長，增幅約在2.5%- 3%，主要是受到經濟復甦、新興市場崛起、電子商務和數位貿易發展影響，但地緣政治風險和貨幣政策的不確定性仍將對2025整體經濟表現造成相當壓力。

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台驊說，2023-2024年間由於新船交付密集，導致市場經歷運力過剩壓力，但2025年供需預期將趨向平衡，受國際海事組織碳排規範，不符環保標準的老舊船舶將加速退役，主要航運聯盟也利用各項策略緩解供需壓力，再加上紅海等地緣政治危機的不穩定性，都可能減少部分航線的有效運力供應。2025年空運需求仍將持續聚焦在跨境電商及高附加值貨物的成長。

台驊12月海運營收達12.07億元，較11月小幅增長0.53%，年增達83.44%，顯示出全球貨運需求的強勁復甦及運費的相對穩定。歐洲線因農曆年前提前出貨使需求增加，另一方面，寒冷天氣影響了歐洲港口的作業效率，進一步加劇了供需緊張，進而推升12月運價；北美航線於上半月處於價格下滑階段，12月中旬之後，因美東港口罷工的預期心理，以及農曆年前的出貨需求，為市場帶來支撐，同時，聖誕與年終銷售季推動美國市場需求回升，北美航線運價大幅反彈。

在空運市場方面，12月空運事業部營收為5.14億元，年增達40.06%，空運市場受人工智慧（AI）相關產品、跨境電商與消費性電子產品需求的推動，航空貨運量與價格均呈現增長趨勢。

鐵路事業部12月份營收為1.2億元，年增108.94%，由於歐洲進入聖誕假期因素，需求下降，但整體表現仍優於去年同期。內貿物流12月營收為2.03億元，因客戶多在年末進行庫存調整與盤點，減少貨物進出以控制成本，進一步壓縮物流需求。

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