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美國商務部已面告魏哲家 技術管制將擴及16奈米製程

2025/01/10 09:03

美國商務部已面告魏哲家，技術管制將擴及16奈米製程（資料照）美國商務部已面告魏哲家，技術管制將擴及16奈米製程（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕半導體業去年底就傳出美國總統拜登卸任前擬擴大對中國晶片管制，美國商務部部長雷蒙多召見台積電董事長魏哲家告知此事，製程技術管制範圍從7奈米先進製程擴及到較成熟的16奈米。16奈米製程去年佔台積電（2330）營收比重降到１成以下，業界評估對台積電營運衝擊有限。

台灣晶圓代工僅台積電有提供１６奈米製程，聯電、世界先進、力積電都屬２８奈米及更成熟的製程。業界傳出，去年底美國商務部部長雷蒙多已召見魏哲家，告知製程技術管制範圍將從7奈米先進製程擴及到較成熟的16奈米，台積電應該已有心理準備與評估因應之道。

美國商務部近期若真的實施，業界認為，台積電主力在７奈米、５奈米與３奈米先進製程，16奈米製程已降到營收比８－９％，這比重不出口中國客戶更小，對台積電營運衝擊有待觀察，但應屬有限。台積電值下周法說會前緘默期，不回應業界傳言。

外媒並報導，拜登政府並擬將AI晶片的銷售限制，擴大到全球多數地區，以控管AI技術的普及。台灣、日本、南韓、歐洲等第一級的美國盟友，可繼續無限制取得美國晶片。中國和俄國敵對國家列入第三級，無法進口先進晶片。東南亞、中東等列第二級的國家，可取得總晶片算力會遭限制，避免AI晶片流入中俄。

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