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中國新發現2800公里礦帶！鋰礦儲量成世界第2

2025/01/10 10:16

中國地質調查局日前宣布，在鋰礦找礦取得重大突破，使中國鋰礦儲量全球佔比由6%提升至16.5%，排名從世界第6位躍升至第2位。圖為鋰礦石。（彭博）中國地質調查局日前宣布，在鋰礦找礦取得重大突破，使中國鋰礦儲量全球佔比由6%提升至16.5%，排名從世界第6位躍升至第2位。圖為鋰礦石。（彭博）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕市場預料隨著未來電動車、3C產品、電池儲能系統等需求增加，鋰礦需求也將會大幅增加，鋰礦因此被視為重要戰略物資之一。中國地質調查局日前宣布，在鋰礦找礦取得重大突破，使中國鋰礦儲量全球佔比由6%提升至16.5%，排名從世界第6位躍升至第2位。

綜合中國媒體報導，鋰被譽為未來「金屬之王」，在現代社會舉足輕重。但長期以來，中國鋰資源對外依存度較高、進口量佔比大，增加了生產成本，制約了相關產業發展。

不過新發現的西崑崙山綿延至四川松潘、甘孜，共長達2800公里的世界級鋰輝石型鋰成礦帶，其累計探明650多萬噸，資源潛力超過3000萬噸。這豐富了中國鋰礦資源種類和分布範圍，讓鋰礦儲量有望進一步提升。

在鋰輝石型鋰礦外，鹽湖鋰資源開發也取得顯著進展，經過調查評價，中國鹽湖鋰新增資源量達1400多萬噸，隨著青藏高原鹽湖鋰資源量大幅提升，已成為僅次於南美鋰三角和美國西部之後的全球第3大鹽湖型鋰資源基地。

另外，中國當局宣稱還攻克鋰雲母提鋰技術難題，解決了鋰雲母含鋰量較高但提取複雜、成本較高問題，提高了利用率、經濟性，打開鋰雲母型鋰礦找礦新局面。

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