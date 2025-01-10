億元大戶進場被盯上！防疫股也被關注 聯鈞、毛寶等24檔列注意股

證交所、櫃買中心9日公布24檔注意股。（歐新社資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕證交所、櫃買中心9日公布24檔注意股，其中因近期麻疹、流感病例四起，恆大（1325）、毛寶（1732）、美德醫療-DR（9103）、康那香（9919）等概念股因漲幅過大、成交量過多而被列為注意股，此外有單1投資人砸逾1億元買進聯鈞（3450），占了聯鈞當日成交金額10%以上，也同樣被列入注意股。

證交所指出，聯鈞9日本益比為173.33，且股價淨值比為11.03 ，另當日週轉率為30.89%，暨瑞銀證券商成交買進金額達新臺幣1億元以上，且占當日該有價證券總成交金額比率為12.12%，單一投資人當日買進該有價證券之成交金額占當日該有價證券總成交金額比率10%以上，且達新台幣1億元以上。

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此外聯鈞8日之最近6個營業日之當日沖銷成交量，占最近6個營業日總成交量比率69.03%，8日當日沖銷成交量占該日總成交量比率73.49%，因此被列注意股。

恆大最近6個營業日累積收盤價漲幅達29.87％，且9日成交量為最近60個營業日日平均成交量的18.44 倍、週轉率為25.17％，被列入注意股。

毛寶最近6個營業日平均成交量，較最近60個營業日之日平均成交量放大為5.63倍；當日成交量較最近60個營業日之平均成交量放大為17.69倍，因此被列入注意股名單。

康那香則因最近6個營業日平均成交量較最近60個營業日之日平均成交量放大為6.20倍；當日之成交量較最近60個營業日之平均成交量放大為19.38倍，同樣出現在注意股中。

除上述之外，其他注意股還有佳能（2374）、晟銘電（3013）、零壹（3029）、揚智（3041）、聯鈞（3450）、達邁（3645）、安集（6477）、興能高（6558）、騰輝電子-KY（6672）、伊雲谷（6689）、達運光電（8045）、T50反1凱基43購02（081909）。

另外櫃買中心則公告，僑威（3078）、加百裕（3323）、上詮（3363）、優盛（4121）、新盛力（4931）、廣運（6125）、驊訊（6237）、世紀元大43購01（724524）。

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