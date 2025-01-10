美國吞併加拿大不是在開玩笑？美專家揭 : 只需「1途徑」可合法拿下

2022年一面加拿大和美國聯合國旗在美國加州的抗議者手上飄揚。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕儘管加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）9日再次重申，加拿大不會成為美國第51州，但美國學者卻指出，川普想讓加拿大變成美國第51州，這可不是在開玩笑，因為美國憲法條例支持，歷史上也有先例。

達爾豪西大學國際發展研究副教授羅伯特·休伊什指出，川普如何兌現這項威脅，可以在美國憲法中找到支持，美國透過割讓或征服的方式獲取領土既有潛力，也有歷史先例。

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《The Conversation》報導，許多專家認為川普的好戰言論是頭腦發熱的一番話，或者是川普式的「談判策略」一部分，但這是錯誤解讀。

休伊什指出，每個加拿大人都需要關注美國早期一段歷史，是關於1846年美墨戰爭的《瓜達盧佩-伊達爾戈條約》。

據報導，1846年4月25日至1848年2月2日這段時間，美國和墨西哥交戰，奪走了成千上萬人的生命。當戰爭結束，雙方簽署《瓜達盧佩-伊達爾戈條約》，美國以1500萬美元（約新台幣4.9億元）的價格，從墨西哥購買了其55%的領土，墨西哥則割讓大批土地給美國。

美國吞併了現今的加州、內華達州、猶他州、新墨西哥州、亞利桑那州、科羅拉多州、俄克拉荷馬州、堪薩斯州和懷俄明州。隨後美國非法入侵西部的原住民領土。

當時美國確實有意圖佔領整個墨西哥，但這條約卻將這一經歷美化為一場合法的土地「割讓」，而不是征服。在1898年時，美國國會批准了第25任美國總統威廉·麥金利吞併夏威夷條約，而夏威夷歷經60年、於1957年成為正式州。

另一個歷史是，1803年美國從法國手中購買了路易斯安那，這片領土分成了13個州，讓當時的美國版圖擴大了一倍，並完全控制了具有戰略重要性的新奧爾良港。

在1947年日本割讓馬紹爾群島，當時的美國人相信，美國向整個北美擴張是美國的權利，昭昭天命（Manifest Destiny）的信念已成為美國憲法的支柱。

美國透過割讓、佔領和購買等方式，將領土擴張至50個州和14個海外領土。休伊什強調，美國憲法對獲得領土的支持是根深蒂固的，且非常直接，在美國憲法第二條第二節可見到支持。

休伊什認為，美國吞併加拿大這件事情，不是不可能，也不是不可想像。加拿大也許不會立即成為美國第51個州，但很可能成為美國的一個領土。美國會剝奪加拿大人在國會或總統職位上的任何投票權，只允許一定程度的自治，並使公民身份問題變得模糊。

美國想拿下加拿大，不是自川普多次提議展開端，是早在1930年時美國陸軍就制定了《紅色戰爭計畫》，專門研究如何入侵加拿大。計畫中包含令人震驚的細節，例如以毒氣攻擊哈利法克斯為開端，迅速入侵新不倫瑞克省，然後佔領魁北克市和蒙特利爾，最後奪取尼亞加拉瀑布。

從歷史上看，美國曾多次讓加拿大領導人感到不安；因此，加拿大維多利亞女王認為，選擇渥太華作為首都「可以躲避美國的入侵」。

因此，川普提議加拿大美國第51個州，唯一途徑就是起草1項條約，證明割讓、購買或佔領過程是合法的，這樣美國國會才能批准，而且只有參議院3分之2多數才能批准。

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