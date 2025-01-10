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美中兩大經濟體拖累 聯合國估全球經濟成長維持2.8％

2025/01/10 12:06

美中兩大經濟體拖累，聯合國預估2025年全球經濟成長維持2.8％。（歐新社資料照）美中兩大經濟體拖累，聯合國預估2025年全球經濟成長維持2.8％。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據聯合國（UN）週四（9日）發佈的報告，受到美國、中國這兩個最大經濟體的阻礙，2025年全球經濟成長預計維持在2.8％，與2024年持平。

聯合國《世界經濟情勢和展望》（World Economic Situation and Prospects）報告指出，中國和美國仍將維持正成長，但預計將放緩，歐盟、日本和英國溫和復甦，印度、印尼等一些大型發展中經濟體則預計出現強勁表現。

聯合國報告指出，儘管全球經濟持續擴張，但預計成長速度將低於疫情前2010年至2019年的3.2％平均成長速度。這種低迷的表現，反映了持續的結構性挑戰，例如投資疲軟、生產力成長緩慢、債務水準高和人口壓力。

報告稱，隨著勞動市場疲軟和消費者支出放緩，美國經濟成長預計將從去年的2.8％，放緩至2025年的1.9％；由於公共部門投資和強勁的出口表現，在一定程度上被消費成長疲軟和房地產業持續疲軟所抵銷，2024年中國經濟預計成長4.9％，2025年進一步放緩至4.8％。

在通膨放緩和勞動力市場有彈性的支撐下，歐洲預計將溫和復甦，經濟成長從2024年的0.9％，在2025年升至1.3％。

南亞預計仍將是全球成長最快的地區，印度的強勁表現，以及不丹、尼泊爾、巴基斯坦和斯里蘭卡經濟復甦的支持下，2025年地區GDP預計將成長5.7％，2026年成長6％。印度是南亞最大的經濟體，在強勁的私人消費和投資推動下，預計今明兩年將分別成長6.6％和6.8％。

報告表示，隨著通膨壓力緩解，主要央行可能在2025年進一步降息。全球通膨率預計將從2024年的4％下降至2025年的3.4％，這將為家庭和企業帶來一定程度的緩和。聯合國也呼籲採取大膽的多邊行動，來解決互相有關連的危機，包括債務、不平等問題和氣候變遷。報告補充，僅靠貨幣寬鬆不足以重振全球成長或解決日益擴大的差距。

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