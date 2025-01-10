美股陷「非理性繁榮」？ 葛林斯潘指標示警

美國公債殖利率竄高，專家們正在解讀美股是否已經陷入「非理性繁榮」。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國公債殖利率竄高，市場專家正在解讀，這數字是否意味著美股已經陷入「非理性繁榮」，但值得注意的是，公債殖利率衝高，相當程度反映了總體經濟層面存在風險。

《彭博》專欄作家歐瑟士（John Authers）表示，實際採用美國聯準會（Fed）前主席葛林斯潘（Alan Greenspan）提出的估值法計算後發現，目前美股的估值已達到2002年以來最高水準。

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他指出，這與葛林斯潘於1996年12月時所說的「非理性繁榮」相同，這顯示美股下跌風險已經升高。

《MarketWatch》報導，所謂的葛林斯潘估值法，是將美股「收益率」與「美國10年期公債殖利率」進行比較，收益率是每股盈餘除以每股股價得出，透過這樣的對比可以衡量美股的估值是否合理，或者已經達到「非理性繁榮」。

美國諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）認為，美債殖利率高漲是因為債市開始相信川普會把他的「瘋狂想法」付諸行動，包括高關稅、大規模遣返非法移民、替企業減稅等等。

克魯曼指出，倘若川普的這些措施全數落實，將非常可能推升通膨，促使聯準會降息喊卡。

高盛全球股票策略師奧本海默（Peter Oppenheimer）在9日發布的研究報告中示警，美股的價位已接近飽和，即使企業表現優異，恐怕股價上漲空間仍然有限，修正風險將愈來愈高。

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