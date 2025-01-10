點名全球依賴台灣晶片！外媒曝產業現況與重要性

晶片是全球經濟數據引擎，外媒指出，現今台灣是這個產業的領導者，世界大廠都依賴著台積電。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕晶片是全球經濟數據引擎，其不斷成長的能力，正推動著生成式人工智慧（AI）等技術的發展，也成為世界經濟超級大國之間激烈競爭的焦點。外媒對此也指出，現今台灣是這個產業的領導者，世界大廠都依賴著台積電，並分析晶片產業的重要性與現況。

《彭博》報導，晶片之所以重要，是因為它們是處理和解讀大量數據所需之物，這些數據基本上是全球經濟命脈，能與石油的重要性作比擬。

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從複雜的軍事設備到日常生活用品，都越來越依賴晶片。文章指出，世界上大多數領先的半導體技術源於美國，但如今台灣和韓國卻在晶片製造領域佔據主導地位，而緊追著的是中國，且在自己發展晶片製造方面野心愈來愈大。

由於中美關係持續緊張，近幾年中國自己發展晶片製造方面野心愈來愈大，也因此，這個行業成為華盛頓的焦點，因為該國試圖限制中國的崛起，並解決所謂的「國家問題」。

晶片製造現已成為越來越獨特的產業，1個全新工廠的造價就要超過200億美元（約新台幣6591億元），且需要多年時間才能建成，並要每天24小時運轉才能獲利。就目前來說，擁有領先技術的晶圓製造公司只有台積電（2330）、三星（Samsung）、英特爾（Intel）。

而世界上大廠都依賴的的製造業幾乎都在台灣，英特爾過去專注於製造自用晶片，但現在正試圖與台積電和三星爭奪代工業務。

而在半導體產業鏈下游，有1個龐大的產業正生產所謂的類比晶片。德州儀器（TI，德儀）和意法半導體（STM）等公司是這些零組件的領先製造商，這些組件的功能包括調節智慧型手機內部的功率和控制溫度，而現在中國正在瞄準這一領域，並大力投資以提高產量。

雖然中國努力提高市占率並祭出大量補貼，但該國的晶片製造商仍然依賴美國和其他外國技術。雖然中國華為於2023年8月投下震撼彈，發布了搭載中芯7奈米處理器的智慧手機Mate 60系列，引起全球高度關注，但因為他們獲得海外設計和製造的晶片設備的機會正在減少，中國國家冠軍企業及中芯國際目前在7奈米技術上陷入停滯，文章認為它們可能會保持到2026年比最新技術落後好幾代，這對北京的野心旯說是一大打擊。

至於其他國家，歐盟制定了463億美元（約新台幣1.5兆元）的計劃來擴大當地製造能力，日本和韓國則計畫斥資數十億美元發展國家晶片產業；印度於去年2月批准了價值152億美元（約新台幣5009億元）的半導體製造投資，其中包括塔集團建造該國首個大型晶片製造廠的提案。

另外在沙烏地阿拉伯，公共投資基金正在考慮1項未具體說明的「大規模投資」；日本經濟產業省已為2021年啟動的晶片計畫，籌集了約253億美元（約新台幣8338億元），並預計於2027年大規模生產2奈米邏輯晶片。

就目前來說，世界依賴台灣半導體，依賴台積電的技術，但文章直指，台灣面臨的問題是潛在衝突。

台積電創建了獨特的「代工廠」商業模式，即生產由他人設計的晶片。蘋果、輝達等都是台積電客戶，現在全世界都依賴它。

長期以來，中國一直聲稱台灣是自己的領土，並威脅要入侵台灣，以阻止其正式獨立。文章直指，1場戰爭可能會切斷台灣晶片製造巨頭台積電與其全球客戶的聯繫。

《彭博》直指，當武漢肺炎大爆發時期，擾亂亞洲晶片生產，使全球技術供應鏈陷入混亂時，人們才意識到晶片有多麼重要，也因此也成為世界經濟大國之間激烈的競爭焦點，一點也不奇怪。

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