全面攔阻中國軟硬體 美商務部長：下週將敲定中國車管制規範

美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）。（美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo）表示，即將卸任的拜登政府計劃在下週敲定打擊中國車軟體和硬體的規範。

《路透》報導，出於國家安全考量，美國商務部提議禁止搭載關鍵中國軟體、硬體的連網車出現在美國道路上，此舉將有效禁止中國汽車、卡車進入美國市場。未來幾年，全球主要汽車製造商 將不得不從美國銷售的車款當中刪除關鍵的中國軟體和硬體。

請繼續往下閱讀...

雷蒙多受訪時指出，政府希望聽到業界的聲音、必須把事情做好，團隊消化了所有的意見，現在準備好採取行動。雷蒙多表，這項行動真的很重要，因為華府不想讓200萬輛中國車上路，然後才意識到美國正面臨威脅。

9月公佈的提案，軟體禁令將適用於2027年後生產的車款，硬體禁令則將於2029年生效。代表通用汽車（General Motors）、豐田（Toyota）、福斯（Volkswagen）、現代（Hyundai）等國際汽車大廠的組織汽車創新聯盟（Alliance for Automotive Innovation）在10月尋求將禁令至少再延長1年，以滿足硬體方面的要求。

產業團體美國消費科技協會（Consumer Technology Association）則表示，這2個截止日期都應該延後2年；本田汽車（Honda Motor）也認為應該延期，以便公司進行關鍵測試、認證和更新必要的合約。

拜登政府9月鎖定中國進口商品，大幅加徵關稅，包括對電動車徵收100％的關稅，以及對電動車電池和關鍵礦物加徵關稅；即將在1月20日就職的總統當選人川普同樣希望阻止中國車進口，但對於中國製造商在美國商產汽車，川普則持開放態度。先前受訪時川普表示，美國將提供激勵措施，如果中國和其他國家想來銷售汽車，他們就該在這裡建工廠，僱用美國勞工。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法