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過舒適的退休生活需存多少錢？專家說每年至少存「這個數」

2025/01/10 12:46

過舒適的退休生活需存多少錢，專家說每年稅前年薪，至少15%要存下來（資料照）過舒適的退休生活需存多少錢，專家說每年稅前年薪，至少15%要存下來（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著超高齡社會來臨，要存多少錢才可以舒適的退休呢？專家表示，每個人的答案都不一樣，但對多數人而言，至少每年將稅前年薪15%存起來，是一個正確的起點，專家並建議每個人可從這6個步驟實現目標。

CNBC報導，許多美國人在為退休儲蓄感到，根據兩黨政策中心2024年的1項民意調查，超過一半的美國人對自己退休時維持舒適生活的能力缺乏信心。

馬裡蘭州卡賓約翰的註冊財務規劃師兼體驗財富公司創始人Philip Chao表示，人們對自己缺乏信心的原因很容易理解，因退休儲蓄是一門不精確的科學，每個人的答案都不同。

專家表示，儘管如此，有一些指導方針和不言而喻的道理，可以讓許多儲戶有機會做出正確的選擇。

英國保德信金融集團資產管理部門退休研究主管布蘭切特（David Blanchett）認為，15%的總儲蓄率可能是正確的起點。

布蘭切特說，那些收入較低的人，比如每年低於5萬美元，則其儲蓄率則可降為10%，相反，高收入者如年收入超過20萬美元的人，則應將儲蓄率提高到20%。

這些差異是由於社會安全的進步性質所造成的。相對於高收入者來說，福利通常佔低收入者退休收入的更大一部分。那些薪水較高的人必須存更多的錢來補償。

另最大的401（k）計畫管理機構富達（Fidelity）將替代率定為55%至80%，以便工人能夠在退休後維持自己的生活方式，其中約45個百分點將來自儲蓄。

富達估計，為了實現這一目標，人們在25歲至67歲之間，每年應該儲蓄15%。

對於那些較晚開始儲蓄的人來說，儲蓄率也會上升，例如，富達估計，從35歲開始儲蓄的人每年需要儲蓄23%。

布蘭切特表示，15%並不一定對每個人來說都是準確的指導，不過，你賺的越多，你必須存的就越多。

至於要如何達到儲蓄率目標，可從6個步驟著手，第1「早點開始，經常存錢」，專家表示，這有助於養成儲蓄習慣，並為投資成長提供更多時間。

第2「如果你不能存15%，那就存5%，盡可能地存，甚至1%，這樣你就會養成習慣，知道你需要存錢」。

第3「每次加薪時，至少存一部分，而不是全部花掉」。布蘭切特建議至少留出每次加薪的4分之1，否則，您的儲蓄率將落後於您更昂貴的生活方式。

第4「投資者需要股票和債券等適當的資產組合」，以確保投資在未來幾十年內充分成長。

第5如果可能的話，將退休金存入稅收優惠帳戶（如401（k）計劃）或個人退休帳戶，而不是存在經紀帳戶。布蘭切特說，後者通常會因稅收而侵蝕更多儲蓄。

第6延遲退休，布蘭切特說，延遲退休是延長退休儲蓄期限的「靈丹妙藥」。

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