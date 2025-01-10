美元走強！專家示警：亞洲央行面臨2項嚴峻挑戰

美元走強！專家示警亞洲央行將面臨嚴峻挑戰（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕2025年亞洲央行面臨2項嚴峻挑戰，專家表示，強勢美元，導致日圓、韓元、人民幣和印度盧比等亞洲貨幣兌美元匯率跌至多年低點，雖然貨幣貶值，原則上可以使出口具有競爭力，但亞洲央行需要評估其對輸入性通膨的影響，並避免對其貨幣持續疲軟的投機性押註，這可能會使政策制定複雜化。

CNBC報導，美元自去年11月5日，川普贏得大選來，上漲約5.39%，亞洲主要貨幣紛紛創多年新低，如中國在岸人民幣1月7日觸及16個月低點7.3361，而日圓兌美元仍處於158左右，為7月以來的最低點；而韓元自川普當選以來，韓元兌美元匯率穩定貶值，去年12月兌美元匯率觸及約1476，為2009年以來的最低水準；至於印度盧比兌美元匯率，由於美元走強以及外國證券投資者在10月和11月的拋售，1月8日跌至歷史新低85.86。

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專家指出，美元走強的部分原因，是川普在競選過程中承諾的政策，包括關稅和減稅，然而經濟學家認為這些政策會引發通貨膨脹。

週三公佈的會議紀錄顯示，聯邦官員在12月會議上表達了對通膨以及候任總統唐川普政策可能產生的影響的擔憂，並表示由於不確定性，他們在降息方面將放慢腳步。

聯準會貨幣政策前景的重新評估，擴大了美國與幾種亞洲債券之間殖利率差距。這種利差削弱了收益率較低資產的吸引力，導致亞洲主要貨幣走低，並促使日本央行和印度儲備銀行等一些央行干預。

線上經紀商Tiger Brokers市場策略師James Ooi表示，強勢美元將使亞洲央行更難管理經濟。

Ooi透過電子郵件向CNBC表示，美元走強，可能「給亞洲央行帶來挑戰，因為進口成本上升，會增加通膨壓力，如果亞洲央行試圖透過干預，來支持本國貨幣，它們的外匯儲備也會緊張」。

Ooi進一步指出，如果一個國家正在努力應對高通膨，和貨幣貶值的問題，降低利率來刺激經濟成長可能會適得其反。

總而言之，專家認為，貨幣貶值加劇了人們對輸入性通膨的擔憂，並可能使各國央行引導國內經濟政策的努力變得複雜。

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