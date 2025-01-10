黃仁勳開金口送仙丹！聯發科或可將GB10賣給規模1.65兆PC製造商

黃仁勳表示，聯發科或可將GB10賣給規模1.65兆PC製造商，圖為Nvidia Project Digits 超級電腦（擷取CNBC）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕由輝達（NVIDIA）攜手聯發科（2454）共同開發搭載GB10全球最小個人AI超級電腦在CES展上大放異彩，而聯發科有望成大贏家，輝達執行長黃仁勳表示，聯發科或許可以將GB10晶片，賣給市場上的其他電腦製造商，換言之，輝達可能會利用該晶片瞄準每年500億美元（約新台幣1.65兆）的PC市場。

聯發科在外資喊多，加上黃仁勳加持下，週五股價開高走高，早盤觸及1490元，大漲50元或漲3.47%。

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輝達表示，這款超級電腦將於5月上市，售價約為3000美元（約新台9.87萬元），並將由公司本身及其一些製造合作夥伴提供。

CNBC報導，黃仁勳表示，這台AI超級電腦被稱為“Project Digits”，運行的是Grace Blackwell圖形處理單元（GPU）的一個親戚，該單元目前為最先進的人工智慧伺服器叢集提供動力。

與輝達用於遊戲的傳統GPU不同，Project Digits並非針對消費者，相反，它針對的是機器學習研究人員、小型公司和大學，這些人想要開發先進的人工智慧，但沒有數十億美元來建造大型資料中心或購買足夠的雲端積分。

它是一種與過去兩年推動輝達歷史性繁榮的GPU截然不同的產品。OpenAI於2022年底推出了ChatGPT，Anthropic等其他人工智慧模型創建者已與大型雲端供應商合作搶購NVIDIA的資料中心GPU，因為它們能夠為最密集的模型和運算工作負載提供支援。

曾與輝達合作研究項目、新澤西理工學院資料科學研究所所長 David Bader表示，這台電腦似乎能夠處理足夠的數據和資訊來訓練最大、最前沿的模型。他告訴CNBC指出，Anthropic、Google，亞馬遜還有一些人願意支付1億美元（約新台幣32.9億元）建造1台用於訓練的超級電腦，以獲得具有此類功能的系統。

Bader表示，只需3000美元，用戶很快就能獲得1款可以插入家中或辦公室標準電源插座的產品。他說，這對學者來說尤其令人興奮，他們經常前往私人企業以獲得更大、更強大的電腦。

巴德說，任何能夠擁有與高階筆記型電腦或遊戲筆記型電腦價格大致相同的系統的學生，他們都將能夠進行相同的研究並建立相同的模型。

Melius Research分析師Ben Reitzes在報告中指出，看到輝達以如此低的價格推出如此出色的產品，有點令人害怕。這款電腦可能是輝達首次進軍價值500億美元PC和筆記型電腦晶片市場。

而對於此說法，黃仁動並沒有排除這種可能性，黃仁動指出，聯發科或許可以將GB10晶片，出售給市場上的其他電腦製造商。

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