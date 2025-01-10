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利機去年營收年增18％ 今年續拚兩位數成長

2025/01/10 08:00

利機去年營收年增18%，今年續拚兩位數成長（資料照）利機去年營收年增18%，今年續拚兩位數成長（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕材料通路商利機（3444）公布去年12月營收1.03億元，月減6%、年增34%；全年營收為11.53億元，刷新近13年來歷史次高記錄，年成長18%。展望今年，法人預估利機營收將續成長兩位數百分比。

利機去年第4季營收3億元多，為近11年來同期新高，季增2%、年增26%，季表現符合預期，並達成逐季成長目標，其中表現最好的為封測相關，季增55%，驅動IC相關產品次之，季增18%。

利機表示，12月營收以Heat Sink（均熱片）表現最佳，月增26%、年增225%，該產品由2018年起開始正式出貨，營收逐年成長，複合成長率達104%，已是利機穩定成長產品，除舊客戶持續量增外，新客戶供應鏈從去年第4季也開始出貨，目前散熱需求強勁，推估今年將續成長。

展望今年，隨著AI商機崛起對高效能運算和人工智慧應用需求強勁，有望推動消費性電子產品換機熱潮，半導體產業重回成長曲線可期。利機包括封測、驅動IC、半導體載板將展開全面獲利提升計劃，提高自有產品比重及多產品群供應的拓展策略，預期有利未來成長動能。

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