遭台積電狠甩！外媒曝三星想從泥沼爬出來取決「這個男人」

首次上稿 01-09 22:46

更新時間 01-10 06:20

三星電子面臨營運逆風，想要突圍必須打入輝達供應鏈。（法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕外媒指出，AI晶片銷售持續強勁，今年市場規模近 1000 億美元，是 2023 年的兩倍。不過，並非所有晶片製造商都能從中獲利，三星電子就是一個顯著的例子，若想突圍必須贏得輝達的訂單。

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金融時報9日報導，三星業績表現令人失望，導致去年 10 月罕見向投資人道歉，並承認該公司被認為處於「危機」之中。近日公佈去年第四季初步獲利也不如預期，單季營業利潤6.5兆韓元，較Q3下滑29％，遠低於分析師平均預測的8.96兆韓元。單季營收75兆韓元，也低於預期。

報導稱，三星在高階晶片及高頻寬記憶體晶片（HBM）領域進展緩慢，使其在這個利潤豐厚的市場上落後競爭對手SK海力士。與此同時，傳統記憶體晶片領域，包括汽車和智慧型手機等設備的晶片，也面臨著價格和需求下滑的壓力，去年這些晶片的平均價格下跌四分之一左右。

三星面臨的挑戰不僅僅是晶片。從歷史上看，智慧型手機、電視和家用電器等商品的銷售，為半導體行業的周期性低迷提供可靠的緩衝。但這個曾經可靠的市場現在也面臨消費者需求萎縮和競爭加劇的阻力。

儘管投資人在尋找人工智慧投資標的時，不應完全忽視三星。然而，在三星獲得輝達主要供應商的地位之前，投資者的擔憂不太可能緩解。

報導指出，過去6個月，三星股價下跌逾三分之一，本益比為 11 倍，約為台積電的一半。三星最新的利潤率為8.7%，與台積電過去四年超過40%的平均利潤率形成鮮明對比。隨著競爭對手迅速搶攻市場，縮小差距取決於三星在技術和客戶名單上，追趕競爭對手的速度。

對於三星HBM何時可取得輝達的認證一事，黃仁勳日前出席美國消費性電子展（CES）表示，三星必須重新設計，才能通過輝達對其HBM的驗證程序。不過他也對三星有信心，稱相信三星可以做到。

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