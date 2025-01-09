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櫃買中心推創櫃板plus 助攻中小微新創進入資本市場

2025/01/09 21:18

櫃買中心推出創櫃板plus。（資料照）櫃買中心推出創櫃板plus。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕為響應政府協助中小微企業多元振興發展計畫，櫃買中心宣布，推出「創櫃板plus」，提供更多友善措施，強化扶植創新、新創、青年創業等創業團隊進入創櫃板。

櫃買中心說明，創櫃板plus重點包含：新增證券承銷商、會計師事務所、會計師公會、創投公會與私募股權公會及其所屬會員為推薦單位。增列獲得「國發基金投資」，或「經濟部SBIR與SIIR等創新研發計畫補助」，以及「依科學園區設置管理條例核准於科學園區內成立的科學事業者」，得直接申請輔導，藉以擴大申請來源。

此外，透過簡化申請書件、延長創新創意意見書效期、開放公司得彈性選擇會計師輔導起始時間、公司登板前非強制辦理現金增資，惟最近年度財務報告應經會計師查核簽證等措施，廣納輔導公司，並逐步最佳化登板公司體質，以銜接資本市場。

櫃買中心表示，創櫃板成立至今已逾10年，致力於協助中小微創新企業，提供企業成長所需資源。plus版除了友善的優化措施外，未來更規劃辦理「創櫃菁英選拔會」，藉由選拔會活動互動及業務瞭解，提升創櫃板公司與櫃買家族暨上市櫃公司CVC（Corporate Venture Capital）投資或業務媒合機會。

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