中國CPI趨近於零 刺激消費措施沒效果

中國陷入通縮風險。（歐新社資料照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國去年12月消費者物價指數（CPI）進一步減弱至趨近於零，生產者物價指數（PPI）為連續第27個月萎縮，顯示通縮陰霾徘徊不去，令去年9月底以來推出一系列刺激措施，希望恢復消費需求，以馴服通縮的北京當局大受打擊。

中國國家統計局表示，去年12月CPI年增0.1%，為連續第4個月下跌，且創下9個月以來最低增速，全年CPI增速為0.2%，與2023年持平，遠低於分析師在去年年初預估的年增1.1%；去年12月PPI年減2.3%，為連續第27個月萎縮，全年PPI較2023年下跌2.2%。

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由於美國候任總統川普將於1月20日就任，川普先前揚言要對進口商品加徵關稅，這將削弱出口作為中國經濟成長主要動能的作用，在外部不確定性增多的情況下，北京當局已承諾今年將提振國內需求列為優先事項。

然而，儘管去年9月底以來，中國政府已推出一系列措施來刺激經濟成長，但趨近於零的CPI顯示，這些措施在提振消費支出方面仍未發揮效果。對北京當局而言，持續的通縮壓力可能使家庭更不願支出，嚴重傷害企業收入，進而影響企業投資，並導致更大幅度的減薪和裁員。

花旗分析師季心宇和余向榮表示：「改善（中國）國內需求對於再通膨是個必要的條件，但我們對（北京當局）的政策預期保持務實立場，中國官員可能繼續採取反應式的做法。」

《彭博》指出，最新的通膨數據顯示，中國的GDP平減指數（衡量經濟廣泛價格的一項指標）可能連續第7季下跌。花旗分析師則預測，今年中國GDP平減指數可能連續第3年呈現負值。

《彭博》經濟學家朱懌表示，中國去年12月疲弱的通膨數據顯示，儘管從去年9月底以來推出一系列刺激措施，經濟仍陷在低速檔，缺乏進一步刺激措施的細節，在新的一年將繼續傷害信心，決策人士需快速推出支持措施，對抗通縮風險。

中國國家發展改革委員會、財政部8日聲稱，去年實施的設備更新和消費品以舊換新「兩新」政策，已顯著提振消費需求、拉動投資成長、促進產業升級和支撐綠色轉型。不過，最新的CPI數據顯然打臉這兩部委的說法。

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