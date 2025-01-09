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金寶2024年營收歷史次高 仁寶寫7年新低

2025/01/09 20:37

金寶12月、第4季營收皆創2年同期新高，全年業績衝上歷史次高。（資料照）金寶12月、第4季營收皆創2年同期新高，全年業績衝上歷史次高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）2024下半年旺季不旺，12月營收為近12年同期新低點，第4季營收創近8年同期新低，全年營收為近7年最低；金寶12月、第4季營收皆創2年同期新高，全年業績衝上歷史次高。

仁寶去年12月營收640.57億元，月減19.6%、年減7.9%，第4季營收2291.75億元，季減6.22%、年減21%，2024全年營收9102.72億元、年減3.85%。

仁寶去年12月PC出貨230萬台，月減14.81、年減8%，第4季出貨780萬台，季減6.02%、年減4.8%，2024全年出貨3230萬台、年減4.2%。

金寶去年12月營收130.79億元，月減17.3%、年增17.4%，第4季營收455.83億元，季減1.08%、年增9.9%，2024全年營收1646.94億元、年增3.07%。

金寶集團攜手信昌明芳於今年美國消費性電子展（CES），展示最新的車用電子解決方案，全面提升智慧化與安全性的駕駛體驗，並將於1月13日舉辦旺年會，董事長許勝雄、總經理陳威昌將更新年度展望，隔天（14日）將由仁寶接力舉辦旺年會，董事長陳瑞聰、總經理Anthony Peter Bonadero將說明今年伺服器業務策略。

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