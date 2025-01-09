晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

麗清去年營收達93.38億元 創歷史新高

2025/01/09 20:50

麗清科技去年合併營收達93.38億元，創歷年新高。（麗清提供）麗清科技去年合併營收達93.38億元，創歷年新高。（麗清提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕LED車燈廠麗清科技（3346）今日公布2024年12月合併營收9.15億元，年減9.37%，月增6.09％；累計全年合併營收達93.38億元，年增10.21％，創歷年新高。

麗清表示，2024年全年LED車燈模組、頭燈控制器營收比重分別為69％、31％，其中，受惠華域視覺、海拉、廣州小糸等客戶對於訂單拉貨保持暢旺，帶動旗下LED車燈模組事業良好銷售表現。

另一方面，頭燈控制器業務受惠美國知名車廠客戶訂單需求成長態勢，且麗清持續提高觀音廠頭燈控制器產能與優化生產效率有成，在兩大產品出貨動能暢旺下，進一步推升2024年全年整體營收年增10.21％，躍歷年新高。

麗清指出，由於LED車燈於全球車市市場滲透率拉升趨勢明確，麗清積極深化LED車燈模組關鍵核心技術研發、智慧自動化生產效益，以穩固既有客戶業務合作深度，有助於公司持續擴大旗下LED車燈模組於全球新車銷售市場的占有率表現。

此外，為因應全球供應鏈分散趨勢，麗清仍推動與泰國、墨西哥當地台廠合作，採取製造分工模式達到降低風險同時亦能靈活應對市場需求，皆有助於創造集團營運相當正面效果挹注。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財