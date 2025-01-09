麗清去年營收達93.38億元 創歷史新高

麗清科技去年合併營收達93.38億元，創歷年新高。（麗清提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕LED車燈廠麗清科技（3346）今日公布2024年12月合併營收9.15億元，年減9.37%，月增6.09％；累計全年合併營收達93.38億元，年增10.21％，創歷年新高。

麗清表示，2024年全年LED車燈模組、頭燈控制器營收比重分別為69％、31％，其中，受惠華域視覺、海拉、廣州小糸等客戶對於訂單拉貨保持暢旺，帶動旗下LED車燈模組事業良好銷售表現。

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另一方面，頭燈控制器業務受惠美國知名車廠客戶訂單需求成長態勢，且麗清持續提高觀音廠頭燈控制器產能與優化生產效率有成，在兩大產品出貨動能暢旺下，進一步推升2024年全年整體營收年增10.21％，躍歷年新高。

麗清指出，由於LED車燈於全球車市市場滲透率拉升趨勢明確，麗清積極深化LED車燈模組關鍵核心技術研發、智慧自動化生產效益，以穩固既有客戶業務合作深度，有助於公司持續擴大旗下LED車燈模組於全球新車銷售市場的占有率表現。

此外，為因應全球供應鏈分散趨勢，麗清仍推動與泰國、墨西哥當地台廠合作，採取製造分工模式達到降低風險同時亦能靈活應對市場需求，皆有助於創造集團營運相當正面效果挹注。

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