築間去年合併營收達57.84億元 創歷史新高

築間餐飲集團2024年合併營收創新高。（築間提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣連鎖火鍋品牌築間餐飲集團（7723）公告2024年12月合併營收達5.12億元，年減0.6%，月增15.9%；累計全年合併營收57.84億元，創下歷史新高紀錄。今年農曆春節9天長假，集團看好年節期間聚餐人潮需求，有望推升營收成長。

築間指出，12月受惠冬季火鍋旺季、聖誕、元旦跨年等節慶餐飲商機，民眾聚餐需求旺，推動12月營收較11月成長逾1成5。

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築間表示，近2年持續擴張集團市場版圖，推升集團旗下餐飲品牌擴增至13個，全台門市總數接近200家，包括中式料理「築間酸菜魚」；韓國料理「紫木槿韓國烤肉」、「朴庶銅盤烤肉」、「朴庶韓國烤肉」、「紫木槿韓餐酒館」。日式高級燒肉「繪馬別邸」；日式酒場文化「築間燒肉本命」及主打川渝風味的「築間麻辣火鍋」等多元類別的新品牌，帶動2024年全年合併營收創下歷史新高紀錄。

今年築間將積極優化營收結構，進行高價位品牌的調整，並鎖定主力消費客群，集中在中價位品牌的市場拓展，穩步提升集團營收。

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