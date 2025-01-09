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稜研專攻毫米波技術 股東有英業達、廣運、光聖、國發基金

2025/01/09 20:24

稜研科技董事長張書維。（記者王憶紅攝）稜研科技董事長張書維。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕稜研科技（7812）董事長張書維表示，毫米波是未來通訊、雷達的重要應用，今年受惠毫米波技術在行動通訊、衛星通訊、車用與國防領域的應用，進一步放量，帶動整體營收穩步增長。

市場人士表示，稜研今年有不少產品正在驗證中，預期明年陸續出貨下，可望帶動營收年增50%以上。

稜研將於1月15日（三）以每股60元正式登錄興櫃。稜妍資本額15億元，股東包括有英業達、廣運、光聖、國發基金等。

稜研科技專注於軟硬體技術整合，提供測試儀器設備、相控陣列天線模組與系統解決方案，應用範疇涵蓋5G/B5G通訊、衛星通訊、車用雷達及國防等領域。目前稜研的客戶已遍及全球35個國家，70%以上是國外廠商，服務對象包括學術機構、前沿科技公司、國際電信業者及運營商。

張書維指出，稜研的模組化設計的毫米波天線模組，提供高度靈活的客製化服務，滿足不同行業的需求。張書維說，此設計不僅顯著提升開發效率，也增強了產品的市場競爭力。此外，公司採取無工廠經營模式，專注技術研發與應用落地，結合台灣產業供應鏈的優勢，透過合作實現雙贏，並靈活應對市場變化。目前員工80多人，50%是研發，30%是業務與行銷人員。

稜研2022年營收約8047.8萬元，毛利率約67.3%，稅後淨損1.02億元，每股稅後淨損2.85元，2023年營收10.3億元，毛利率約71.5%，稅後淨損1.14億元，每股稅後淨損3元。2024年營收14.3億元，年增38.8%。

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