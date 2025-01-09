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高端腸病毒疫苗與法商簽越南經銷合約 開發東協市場

2025/01/09 20:12

高端疫苗與Substipharm Biologics簽署區域經銷合約，共同在東南亞市場拓展腸病毒疫苗產品。（資料照）高端疫苗與Substipharm Biologics簽署區域經銷合約，共同在東南亞市場拓展腸病毒疫苗產品。（資料照）

〔記者陳永吉／台北報導〕高端疫苗（6547）今日公告，與法國醫藥公司Substipharm Biologics簽署區域經銷合約，共同在東南亞市場拓展腸病毒疫苗產品。

雙方目前已針對恩穩健®腸病毒71型疫苗（ENVACGEN®）在越南的經銷合約完成議約簽署，此外，雙方針對泰國、菲律賓、印尼、馬來西亞和新加坡市場的開發持續協商，將共同投注資源，加速將高品質與安全的腸病毒71型疫苗導入具高度需求的東協市場。

恩穩健腸病毒71型疫苗（ENVACGEN®）是由高端疫苗公司開發，是目前唯一正式核准可從嬰幼兒2個月月齡開始施打的腸病毒疫苗，後續長期追蹤研究也顯示抗體免疫持久性至少達五年以上。ENVACGEN®於2023年8月在台灣上市，已在台灣腸病毒疫苗市場中取得超過95%的市占率，是目前腸病毒疫苗市場中同類最佳（Best-in-class）的產品。

高端表示，Substipharm為1995年在法國設立的私人醫藥企業，從利基型學名藥出發，透過與各類特色藥廠的策略合作與併購，目前已成長為擁有超過90項產品，市場範圍遍及歐洲、美洲、東南亞等超過80個國家的跨區域型藥廠。除了併購中小型藥廠外，近年Substipharm也直接向跨國藥廠收購數項品牌藥物，像是2022年自賽諾菲手中收購IMOJEV®日本腦炎疫苗，同時取得該日本腦炎疫苗在泰國製造廠的49%股權；繼而成立子公司Substipharm Biologics（S-Bio）專營疫苗與生物藥品的業務發展。

S-Bio的策略目標為尋求市場中最具競爭力的「同類最佳（Best-in-class）」藥品，目前S-Bio的IMOJEV®日本腦炎疫苗已在亞太、東南亞及澳洲等14國上市銷售，且台灣公費常規疫苗施打的日本腦炎疫苗亦是採用IMOJEV®，在國內市場中擁有99%的市占率。

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