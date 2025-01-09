中華電信去年每股賺4.8元 簡志誠:今年營運拚8年新高

中華電信董事長簡志誠看好今年營運。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華電信董事長簡志誠今日表示，去年逆風成長，每股賺4.8元，創7年新高。今年搭上AI浪潮，數位和淨零的雙軸轉型商機，營運將力拚持續8年超標，可望創新高。

中華電信今天舉行尾牙，席開近百桌，簡志誠說，2025年將再定額加薪2400元、增加伙食補助至 3000元，每位員工新年紅包 2萬元等。

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中華電總經理林榮賜指出，2024中華電信盈餘連續5年正成長，其中，固網寬頻及行動業務維持客戶數市占率第一，穩定推升整體營收成長向上；資通訊業務也是全年整體營收續創高峰的重要推手。到2024年12月，中華電信集團在台灣IDC市場維持70%以上的市占率。

中華電今日同步公布2024年營收、獲利。2024年12月營收為250.1億元，年成長12.7%，稅後盈餘28.2億元，年增23.4%，EPS達0.37元，全年營收2300.3億元，年增3.1%，稅後盈餘372.1億元，年增0.8%，EPS為4.80元，全年營收、獲利雙雙再創新高。

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