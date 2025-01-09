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全家超商擠進「千億營收俱樂部」 去年營收衝上1051.04億

2025/01/09 19:51

全家便利商店去年營收衝破1000億大關。 （全家提供）全家便利商店去年營收衝破1000億大關。 （全家提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕全家（5903）便利商店今天公布去年12月合併營收為88億元，年增2.9%；累計全年合併營收達1051.04億元，年增5.52%，首度衝破1000億大關，躋身「千億營收俱樂部」。

全家表示，受惠於店數持續成長，掌握降溫、聖誕跨年聚會商機，推出多元溫暖商組及販促活動，帶動泛鮮食業績持續成長。

因應今年農曆年節較早，企業禮盒採購需求提前湧現，業績近翻倍；數位渠道「全家行動購」接續推出雙12促銷活動、年節應景商品，輔以APP生鮮平台「食食購」溫暖型火鍋商品、Fami煮煮聯名新品，帶動一般商品線上線下業績同步向上，整體績效穩定成長。

數位渠道亦呈成長態勢，掌握年末聚會商機，APP生鮮平台「食食購」推出火鍋湯底、鍋物周邊及生鮮商組，Fami煮煮下廚懶人包系列獨家與知名節目「型男大主廚」推出聯名料理，帶動相關業績上揚超過2成；「全家行動購」年菜銷售漸升溫，並推出多項年節應景商品、居家掃除用品，整體業績向上。

全家並首創於4200間店推出原店寄取「寄物+」新服務，滿足團購主、冷藏產品小賣家、臨時寄物的置物需求，將店舖化身全台最大置物櫃；看好跨境網購商機，會員APP攜手日本跨境電商「Bibian比比昂」插旗二手精品市場，推出日本二手精品代購、「全家」店舖取貨新服務，開拓跨境網購新藍海。

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