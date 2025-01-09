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格斯推出兩用型UPS電池模組 攻資料中心商機

2025/01/09 19:34

格斯推出兩用型UPS電池模組 攻資料中心商機格斯科技推出兩用型UPS鈦酸鋰電池模組。（業者提供）

〔記者歐宇祥／台北報導〕鋰離子電池廠商格斯科技*（6940）今日表示，因AI應用需求攀升，帶動高階資料中心建設與擴展，能源供應的穩定性、經濟性與安全性成為至關重要的課題，推出兼具高安全性與長壽命的兩用型UPS（不間斷電源系統）儲能模組，且是用領先業界的鈦酸鋰電池（Lithium Titanium Oxide, LTO）技術打造，兼具不斷電與削峰填谷功能，能夠支持資料中心實現更高效、更綠色的能源管理。

格斯說明，備援電池單元（BBU）和不間斷電源系統（UPS），作為高階資料中心基礎設施的重要組成部分，在突發斷電時扮演關鍵角色，確保數據處理不中斷，不過傳統UPS系統主要依賴鉛酸電池、壽命僅3至5年、需頻繁更換且易對環境造成污染，不僅維護成本高，還可能導致作業無預警中斷，因此近年部分資料中心開始採用磷酸鋰鐵電池（LFP）作為替代方案，但受限燃燒安全性問題，仍存在潛在風險。

隨著生成式AI驅動的資料中心需求迅速增長，市場對高效、安全的電池解決方案需求日益提升。格斯指出，其鈦酸鋰電池模組憑藉卓越的安全性與長壽命，已成功與UPS主機整合，成為資料中心儲能系統的重要創新，助力實現智能能源管理，提供穩定可靠的備援電力，減少頻繁更換的困擾。

展望未來，格斯計畫將鈦酸鋰電池模組應用於BBU設計，並最佳化為適配標準機房的解決方案。另一方面，在今年美國消費電子展（CES）展會中，生成式AI相關議題引發熱烈討論，接下來代理型AI與實體型AI的快速發展，將進一步突顯電力來源的穩定性，以及安全性對消費性電子產品和高階資料中心的重要性，格斯看好鈦酸鋰電池模組，將為AI應用提供更可靠的能源基礎，推動智慧化與永續性發展。

針對自家產品，格斯表示，兩用型UPS鈦酸鋰電池模組與傳統鉛酸及磷酸鋰鐵電池相比，擁有極高的熱穩定性，能在高壓環境下防止燃燒或爆炸，成為資料中心理想的消防安全選擇，並大幅降低消防設施成本。該系統使用的格斯科技鈦酸鋰電芯，經過穿刺測試後，依然保持不燃、不爆、不冒煙的穩定狀態，充分展現其卓越的安全性。

此外，更擁有500 V的額定電壓與39 kWh的容量，能提供300 kW的功率，並具備削峰填谷功能，優化能耗管理，降低電費並穩定電網。相比傳統電池，此系統具有超過1.5萬次充放電循環壽命，是鉛酸電池的6倍，並可使用長達20年以上，顯著降低維護成本及電池更換頻率，符合永續環保需求。

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