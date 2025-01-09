研華第4季接單動能轉強 2025年力拚穩健成長

研華2025年整體營運可望穩健成長。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕研華（2395）去年12月營收53.6億元、年增11.38%，2024全年營收597.71億元、年減7.43%，研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，2024年第4季整體接單已轉強，展望2025年邊緣AI滲透率逐步提升、接單動能回歸常軌之下，整體營運可望穩健成長。

研華觀察12月全球區域營收分佈，以台灣表現最佳，較去年同期增長32%，而北美、歐洲、中國及日本市年對年為個位數增長，韓國與新興市場則年對年表現衰退。

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事業群表現而言，以工業物聯網事業群（IIoT）、嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）及服務物聯網事業群（SIoT）表現較突出，年對年分別增長21%、26%及27%，不過，產業雲暨影像科技事業群（ICVG）及應用電腦事業群（ACG）則較去年同期衰退。

回顧2024年整體表現，研華全球區域營收當中，以台灣表現最突出，年對年增長18%，而韓國市場年增8%。北美、歐洲及日本為年對年雙位數衰退；中國及新興市場則個位數年減。事業群表現方面，僅工業物聯網事業群（IIoT）較去年同期表現持平，其餘事業群年對年表現疲弱。

陳清熙強調，研華未來將積極轉型為「邊緣運算與邊緣AI」的全球領導者，聚焦在邊緣智能系統、智慧製造、能源與公共事業、智能醫療、智能零售與服務等五大關鍵市場，提出符合垂直產業需求的邊緣式AI解決方案，為未來營收持續增長奠定基礎。

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