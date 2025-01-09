晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

瓦城泰統去年營收首度破60億元 創歷史新高

2025/01/09 19:10

瓦城泰統集團2024年營收首度突破60億元。 （瓦城泰統提供）瓦城泰統集團2024年營收首度突破60億元。 （瓦城泰統提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統集團（2729）公布2024年12月營收5.06億元，年增2.74%，創歷史同期新高；累計全年營收首度突破60億元，達60.76億元，年增6.16%，創下歷史新高。

瓦城泰統表示，12月營收成長主要受惠於年底節慶聚餐旺季及旗下品牌樂子the Diner首次進駐桃園展店，吸引當地民眾踴躍嘗鮮。此外，年菜外帶銷量持續成長，推動年末營收表現再創高峰，隨農曆年節旺季接續來臨，集團有望延續熱度，為2025年奠定穩健成長的基礎。

2025年，瓦城泰統集團將聚焦雙位數店成長、多品牌布局，「瓦城」及「時時香」兩大品牌作為展店主力，將積極進駐全台重要百貨商場與區域商圈，滿足多元消費需求，並持續推動多品牌策略，根據不同區域推出最適品牌，繼2024年以新潮台灣菜結合紅白酒成功推出全新品牌「SHANN SHANN小香」，今年第4季，也會再推出全新品牌。

今年也將正式進軍美國市場，首家門店選址於洛杉磯知名商場，預計9月試營運，全年目標開設兩間門店，為集團全球化戰略的重要一步，美國市場的開拓將注入全新成長動能。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財