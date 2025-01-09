瓦城泰統去年營收首度破60億元 創歷史新高

瓦城泰統集團2024年營收首度突破60億元。 （瓦城泰統提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕瓦城泰統集團（2729）公布2024年12月營收5.06億元，年增2.74%，創歷史同期新高；累計全年營收首度突破60億元，達60.76億元，年增6.16%，創下歷史新高。

瓦城泰統表示，12月營收成長主要受惠於年底節慶聚餐旺季及旗下品牌樂子the Diner首次進駐桃園展店，吸引當地民眾踴躍嘗鮮。此外，年菜外帶銷量持續成長，推動年末營收表現再創高峰，隨農曆年節旺季接續來臨，集團有望延續熱度，為2025年奠定穩健成長的基礎。

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2025年，瓦城泰統集團將聚焦雙位數店成長、多品牌布局，「瓦城」及「時時香」兩大品牌作為展店主力，將積極進駐全台重要百貨商場與區域商圈，滿足多元消費需求，並持續推動多品牌策略，根據不同區域推出最適品牌，繼2024年以新潮台灣菜結合紅白酒成功推出全新品牌「SHANN SHANN小香」，今年第4季，也會再推出全新品牌。

今年也將正式進軍美國市場，首家門店選址於洛杉磯知名商場，預計9月試營運，全年目標開設兩間門店，為集團全球化戰略的重要一步，美國市場的開拓將注入全新成長動能。

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