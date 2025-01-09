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精誠2024年營收389.58億元 連續8年創高

2025/01/09 18:45

精誠2024年營收389.58億元。圖為董事長林隆奮。（資料照）精誠2024年營收389.58億元。圖為董事長林隆奮。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕系統整合廠精誠（6214）今日公告去（2024）年12月營收36.87億元，月減9.8%、年減18.44%；全年營收389.58億元，年增10.73%，連續8年創高。展望今年，精誠將積極運用AI技術與數據整合能力，強化新型態服務，進一步最佳化毛利率。

精誠表示，伴隨數位轉型需求強勁，2024年12月受惠雲端、資安、AI及電商等商機提升，推升在金融、系統整合、零售等3大事業領域的業績成長，同時也以著重提升服務收入為目標，在軟體、資安、雲端、數據等面向增加服務收入的比重，而營收月減主因則是大型專案提前於11月驗收認列。

展望2025年，精誠表示，將積極運用AI技術與數據整合能力，以新型態服務為主軸，提供從客製化解決方案到跨產業的創新應用，創造多元的商業價值及提升訂價能力，以進一步最佳化毛利率。

此外，精誠也表示，將持續關注ESG、資安、雲端等重要議題，結合碳盤查管理平台、MOC資安維運監控中心等自有產品，攜手企業邁向淨零碳排，並應對生成式AI所帶來的全新資安挑戰，從威脅預測到即時應變，全面提升企業在數位轉型過程中的資安韌性，確保穩健的營運環境。

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