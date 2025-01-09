柳科三期開發 國科會：打造機器人製造基地

立院財委會今與國科會等單位，考察柳營科技園區智慧機器人產業發展現況。（賴惠員服務處提供）

〔記者王涵平／台南報導〕立院財委會今與國科會等單位考察柳營科技園區智慧機器人產業發展現況，國科會主委吳誠文指出，工業技術研究院南部分院計畫在六甲設立機器人研究中心，製造基地則設在柳營，將帶動溪北地區的科技創新與產業升級。

財委會召委賴惠員率委員視察柳營科技園區第三期發展，國科會、經濟部等單位陪同。柳營科技園區三期是溪北地區未來發展智慧機器人產業的核心基地，定位為全台重要的產業聚落，與嘉義無人機聚落及南部沙崙科技城串聯形成科技產業鏈，實現南台灣「大南方科技S廊帶」的願景。

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吳誠文強調，台南溪北地區擁有研發與製造的天然優勢，半導體等科技產業的研發、製造不能分散，應整合資源促進產業發展。

目前三個部會（國發會、國科會、經濟部）已經達成共識，要全力支持南部智慧機器人產業聚落的發展，並呼應賴清德總統均衡台灣的理念。未來，溪北將成為串聯台灣南北高科技產業的重要關鍵點，並吸引輝達等國際科技公司合作，發展AI機器人及算力中心，打造世界矚目的產業生態系。

國發會副主委詹方冠表示，三部會對智慧機器人產業的發展已有共識，並將納入數位發展部共同推動。詹方冠承諾，過年後會彙整最新資料進行整體性討論，並於今年第一季完成規劃方案提交行政院，力求產業聚落的發展計畫進度加速。

經濟部次長連錦漳指出，柳營科技園區三期的報編作業是關鍵，目前正在與台南市府密切合作，期望在2027年前完成園區開發。經濟部將全力支持地方需求，加速進行土地整備與基礎建設，確保計畫按時推進，助力台灣在全球智慧機器人產業的佈局。

南市副市長趙卿惠表示，柳營科技園區三期的機器人產業發展，不僅能提升溪北的產業競爭力，更是台南在大南方科技S廊帶中不可或缺的一環。

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