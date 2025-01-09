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史上首見！我對中港出口連3年萎縮 韓取代日本成最大入超國

2025/01/09 17:56

我國對中港出口連3年萎縮。示意圖。（路透）我國對中港出口連3年萎縮。示意圖。（路透）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布2024年出口4750.7億美元、年增9.9%，在亞鄰國家中名列前茅。主要市場中，對中國及香港出口年減1.1%，連續3年萎縮，為史上首見，且對中港出口規模倒退4年，對中港出口占比則降至31.7%、創23年新低。財政部指出，去年對中港出超創8年新低，且與對美出超差距創32年最小。

財政部統計處長蔡美娜表示，去年12月出口「神龍擺尾」，出口值創單月次髙，且與去年8月的歷史高峰只差0.4億美元，表現超乎預期。她指出，去年出口可說是「四季紅」，全年出口年增9.9%，在亞鄰國家中名列前茅，優於日本-1.4%、中國5.4%、新加坡5.6%、南韓8.2%，僅次於香港的11.8%。

5大市場中，2024年對美國及東協出口均創歷年新高，分別年增46.1%及15.1%；但對日本、歐洲、中港出口各縮減17.8%、8.6%、1.1%，對中港出超降至700億美元、創8年新低，對美國出超648.8億美元、對東協出超385.2億美元，均創歷年新高。財政部指出，去年對美國出口比重提升至23.4%、為24年新高，對中港出口占比降至31.7%、創23年最低。

另外，2024年對南韓入超229.2億美元、創歷年新高，南韓也首度取代日本成為我國最大入超來源，主要是AI商機帶動高頻寬記憶體（HBM）需求。

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