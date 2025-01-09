證交所去年獲利135億創新高 賺進一個股本

證交所去年獲利創新高，賺進一個股本。圖為證交所董事長林修銘（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕台股去年日均量超過4124億元，帶動去年證交所獲利同步創高，來到135億元，每股稅後盈餘10.15元，證交所董事長林修銘表示，台股去年量價創新高，成交值為全球交易所第10大，10年來增加3.3倍、市值為第12大，繼續向前10大邁進。

他提到，台股投資價值同步反映在市場評價提升，相較於10年前，本益比從約15倍提升至20倍以上，股價淨值比從1.74倍大幅提升至2.49倍。同時，台股投資族群逐漸擴大，定期定額、盤中零股等小額投資機制正吸引更多年輕族群及小額投資人加入，共享台股成長，截至2024年底，開戶人數成長至1322萬，較十年前成長4成，有交易人數達663萬人，更較10年前增加近1.2倍。

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此外，去年上市IPO掛牌家數36家，為2012年以來新高，IPO籌資金額427.5億元亦創歷年新高。展望今年，林修銘表示，主板掛牌公司目標25家、創新板為15家，合計40家。

林修銘指出，今年證交所共有四大目標，一是打造企業首選籌資平台；二是引領永續淨零轉型；三是拓展商品國際化；四是科技驅動創新，落實普惠金融。

其中拓展商品國際化部分，林修銘表示，今年預計達成台日兩地ETF互相掛牌目標，已有兩家投信業者感興趣；此外主動式ETF及被動式多資產ETF亦預定於今年第一季上市，增加資本市場深度。

證交所也會結合5月舉行的台北國際電腦展，辦理招商及國際引資活動，並與外資證券商合辦論壇，集結市場參與者共同對外行銷。

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