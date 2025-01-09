晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 投資理財

1/20至1/24全台456據點可換新鈔 佰元新鈔每人限換100張

2025/01/09 17:44

央行宣布，1/20至1/24日全台456據點開放新鈔兌換。（記者陳梅英攝）央行宣布，1/20至1/24日全台456據點開放新鈔兌換。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日宣佈，已洽台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南商業銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行以及中華郵政等8家金融機構456家分行，於1月20日起至1月24日共5個營業日提供民眾兌換新鈔服務。

央行提醒，新鈔兌換期間，各兑鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行提供兌換新鈔」，其中，壹佰元新鈔每人限兌100張，貳佰圓等其餘面額鈔券酌量供應。

此外，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兑鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兑得所需新鈔，可洽鄰近其他兌換地點辦理。

央行今年同樣貼心在「新鈔兌換地點一覽表」中，建立地圖連結，民眾可於官網、臉書及行動APP上輕鬆查詢到指定兑鈔地點位置；央行也結合結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

央行發行局局長鄧延達表示，去年新台幣平均發行額為3兆5350億元，年增5%，最高發行額在過年前一個營業日2月7日、有3兆8753億元，也較前一年最高發行額增加5.1%，顯示民眾還是習慣使用實體鈔券。

鑒於綠色金融是國際趨勢，鄧延達呼籲民眾以仍適合流通的可用券，取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續，央行也鼓勵民眾可以以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財