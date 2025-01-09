1/20至1/24全台456據點可換新鈔 佰元新鈔每人限換100張

央行宣布，1/20至1/24日全台456據點開放新鈔兌換。（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕中央銀行今日宣佈，已洽台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫銀行、第一銀行、華南商業銀行、彰化銀行、台灣中小企業銀行以及中華郵政等8家金融機構456家分行，於1月20日起至1月24日共5個營業日提供民眾兌換新鈔服務。

央行提醒，新鈔兌換期間，各兑鈔地點大門及營業廳均將張貼「本分行提供兌換新鈔」，其中，壹佰元新鈔每人限兌100張，貳佰圓等其餘面額鈔券酌量供應。

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此外，因資金調度及庫存限額等因素，各銀行兑鈔地點每日新鈔供應有其限額，民眾若無法充分兑得所需新鈔，可洽鄰近其他兌換地點辦理。

央行今年同樣貼心在「新鈔兌換地點一覽表」中，建立地圖連結，民眾可於官網、臉書及行動APP上輕鬆查詢到指定兑鈔地點位置；央行也結合結合Google地圖及QR Code，方便民眾使用手機查找。

央行發行局局長鄧延達表示，去年新台幣平均發行額為3兆5350億元，年增5%，最高發行額在過年前一個營業日2月7日、有3兆8753億元，也較前一年最高發行額增加5.1%，顯示民眾還是習慣使用實體鈔券。

鑒於綠色金融是國際趨勢，鄧延達呼籲民眾以仍適合流通的可用券，取代領用新鈔包紅包，除可表達祝福，亦可兼顧環境永續，央行也鼓勵民眾可以以數位方式進行紅包轉帳傳遞心意，包括利用手機門號轉帳發放數位紅包。

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