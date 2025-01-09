超越東京！去年北市信義區辦公室每坪租金逾6萬

去年北市信義區辦公室年有效租金，躍居亞太區第五名。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年北市信義區辦公室年有效租金（淨坪）、每平方公尺高達567美元（每坪約6.17萬元），超越東京、上海，躍居亞太區第五名。

仲量聯行董事總經理侯文信指出，去年北市辦公室租賃市場共去化5.2萬坪，其中核心區去化3.3萬坪、南港去化近1.8萬坪，光是南港租出去的辦公室面積占比就達35%。

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近幾年北市辦公室租賃市場相對活絡，尤其去年租出去的面積就創疫情解封以來新高，不過，明年北市辦公室新增供給量陸續放大，預期空置率會上升，租金成長也可能趨緩。

觀察去年亞太區核心地段辦公室租賃市場，北市信義區表現相對亮眼，其中空置率不到10%，對比上海、北京以及香港中環等核心區，高達10%以上的空置率，北市信義區空置率低許多。

若觀察年淨坪租金，北市信義區只排在香港中環、新加坡、北京以及首爾後頭，超越東京以及上海。

展望新的年度，侯文信指出，截至去年底，北市核心商業區辦公室租賃市場釋出的新增供給面積已去化4成，仍有1.7萬坪庫存等待去化。今年預計釋出的新增供給面積約3.6坪，若加上去年待去化面積，合計高達5.3萬坪，預期對整體租賃市場去化形成挑戰。

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