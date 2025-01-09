晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 房產資訊

超越東京！去年北市信義區辦公室每坪租金逾6萬

2025/01/09 17:22

去年北市信義區辦公室年有效租金，躍居亞太區第五名。（記者徐義平攝）去年北市信義區辦公室年有效租金，躍居亞太區第五名。（記者徐義平攝）

〔記者徐義平／台北報導〕去年北市信義區辦公室年有效租金（淨坪）、每平方公尺高達567美元（每坪約6.17萬元），超越東京、上海，躍居亞太區第五名。

仲量聯行董事總經理侯文信指出，去年北市辦公室租賃市場共去化5.2萬坪，其中核心區去化3.3萬坪、南港去化近1.8萬坪，光是南港租出去的辦公室面積占比就達35%。

近幾年北市辦公室租賃市場相對活絡，尤其去年租出去的面積就創疫情解封以來新高，不過，明年北市辦公室新增供給量陸續放大，預期空置率會上升，租金成長也可能趨緩。

觀察去年亞太區核心地段辦公室租賃市場，北市信義區表現相對亮眼，其中空置率不到10%，對比上海、北京以及香港中環等核心區，高達10%以上的空置率，北市信義區空置率低許多。

若觀察年淨坪租金，北市信義區只排在香港中環、新加坡、北京以及首爾後頭，超越東京以及上海。

展望新的年度，侯文信指出，截至去年底，北市核心商業區辦公室租賃市場釋出的新增供給面積已去化4成，仍有1.7萬坪庫存等待去化。今年預計釋出的新增供給面積約3.6坪，若加上去年待去化面積，合計高達5.3萬坪，預期對整體租賃市場去化形成挑戰。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財