拓展農漁電共生案廠 麗升能源去年營收成長2.8倍

麗升能源去年營收年成長2.8倍。（資料照）

〔記者張慧雯／台北報導〕麗升能源（8087）今（9）日公告去年12月營收0.81億元、月增176％，累計全年營收7.78億元、年增282％。

麗升表示，去年營收主要來自於工程及開發收入，隨著案場持續開發及施工，帶動營運逐步攀升，且全年營收創下歷史新高，預期今年在新電廠申設、建置開發、工程承攬及電廠維運等多元項目的挹注下，成長動能將續強，全年營收保持向上增長可期。

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麗升能源已建置包括漁、農電等共生太陽能電廠，各項開發及工程進度持續推進，帶動本業表現逐步提升，除自家案場外，也透過與國內外投資人策略合作，結合各方優勢，加速綠電案場開發。

麗升除與壽險公司合資的麗崴風光能源公司外，去年陸續與和暄綠能以及開鴻能源展開合作共同開發漁電共生案場，同時更成功爭取第一家RE100綠能客戶，透過子公司香印永續與台灣大集團簽署千萬度綠電採購合約。

展望未來，麗升持審慎樂觀看法。麗升表示，轉型跨足再生能源邁入第5年，由於全方位完整佈局，加上靈活合作策略成果展現，營運持續成長，2025年起多元案場收入將持續挹注，成長動能持續無虞。

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