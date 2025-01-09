維田衝刺邊緣AI專案 2025年力拚重返成長

維田看好邊緣AI工業電腦相關領域發展。（維田提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠維田（6570）2024年整體營運受到景氣復甦不如預期，地緣政治紛擾持續，以及美國總統大選帶來的貿易政策不確定性等因素影響，市況低迷，客戶觀望氣氛濃厚，今年則相對審慎樂觀，看好邊緣AI工業電腦相關領域發展，期望藉由專案貢獻、市況改善，進而帶動營收重返成長軌道。

維田去年12月營收6700萬元，月增12.8%、年增14.7%，第4季營收2.1億元，季減0.4%、年減0.4%，2024全年營收8.8億元、年減5.83%；管理層表示，12月雖有歐美耶誕長假影響，已有部分客戶重啟出貨，後續將持續觀察客戶拉貨情形與市場回溫程度。

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維田指出，去年大環境讓部分企業資本支出遞延，造成工業電腦需求平緩，預期今年上半全球經濟、製造業景氣溫和回升，加上美國大選過後，國際貿易政策不確定性將逐漸明朗，倘若市場觀望氛圍改善，出貨狀況就能回歸穩定。

維田提到，有鑑於AI應用持續發酵，公司去年已推出全新AI工業電腦產品線，提供邊緣AI運算解決方案，以及產業地端的AI伺服器等新品，並與策略投資軟體夥伴密切合作，提供客戶完整的AI軟硬體整合解決方案，加速實現企業佈署AI應用。

此外，在充電樁人機介面、能源管理、能源監控等產品線，維田同步深化布局，協同客戶規劃專案解決方案，依照不同應用與需求規劃專案內容，看好在AI相關應用導入之下，將帶來產品迭代更新商機，為後續營運穩定成長紮穩馬步，保持應變局勢變化的彈性與韌性，續添2025成長柴火。

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