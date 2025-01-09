3檔ETF大換血！00915、00918這檔棄嬰最慘 放量暴跌刀刀見血

3檔ETF大換血！00915、00918棄嬰寶成最慘 ，股價重挫逾4%。（擷取自官網）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕目前正值多檔ETF換股期，而遭刪除的棄嬰則成為投信殺出焦點，在此波換股中，00936等三檔ETF「5老將」成為倒貨目標，全殺入賣超榜，不過，5棄嬰中又以寶成最慘，由於同列00915與00918刪除股，在2檔ETF同步賣出下，今（9日）遭倒貨5858張，居賣超第1大，受2ETF賣出衝擊，股價重挫4.53%，收35.8元，成交量1.5萬張。

除了寶成被殺入榜單，華航、遠百與台灣高鐵3檔00936刪除股也上榜，另00921的棄子中信金也入榜。

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投信賣超前10大個股，依序為寶成（9904）5858張、華航（2610）4683張、遠百（2903）3709張、亞泥（1102）3503張、台灣高鐵（2633）3012張、統一證（2855）2906張、奇鋐（3017）2682張、永豐金（2890）2260張、富邦金（2882）1682張、中信金（2891）1627張。

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