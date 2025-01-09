大立光：1、2月動能優於去年同期 已切入機器人商機

大立光董事長林恩平說，1、2月動能優於去年同期。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕邁入2025年第1季，光學鏡頭龍頭廠大立光（3008）董事長林恩平今表示，今年1、2月動能會優於去年同期，儘管整體手機需求未明，薄型手機帶動鏡頭規格提升，並已切入機器視覺領域，人形機器人產品送樣客戶，將持續掌握新領域商機。

大立光去（2024）年第4季、全年獲利表現不俗，單季每股稅後盈餘（EPS）65.01元、創新高，全年每股稅後盈餘194.17元，寫次高紀錄。林恩平說明，主因是2023年至2024年大案子的鏡頭出貨比重達標，因此收穫客戶獎金挹注，顯著提升獲利表現，另產品組合轉變也有幫助。

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大立光去年第4季毛利率達毛利率59.14%、全年毛利率則為52.4%，林恩平表示，今年首季毛利率不會如去年第4季好，實際表現需看產品組合、良率表現等。

儘管林恩平未揭示整體手機市場需求狀況，不過針對薄型手機、折疊式手機與AI手機發展，他表示，都有與客戶洽談新機種開案，薄型手機鏡頭有出貨，因需壓低鏡頭高度，生產難度明顯變刁鑽，對單價提升有助益，不過最終仍要看客戶開案規格。

而針對機器人商機，林恩平表示，大立光有切入人形機器人、機器視覺供應鏈，會持續參與新領域；人形機器人需要防撞、夜視與AR（擴增實境）功能，大立光目前出貨5P（5片塑膠片）鏡頭模組，

不過，林恩平也指出，人形機器人發展主要看軟體研發進度，因此還需觀察未來技術演變，大立光也無法預估客戶未來拉貨量，目前僅出貨中低規格模組。至於工業用機器手臂則仍在與客戶研究設計中。

此外，林恩平對AI手機發展也仍維持日前看法。他今日表示，大立光有與客戶針對AI手機新機種洽談與開案，不過因AI主要是補強影像修圖等軟體面，所以AI應用越強、對鏡頭的要求越低；相對薄型、折疊手機對鏡頭要求才較高，於大立光附加價值較好。

至於新廠進度與產能狀態，林恩平則說，第1季產能沒有滿載，新廠仍如預期在9月啟動，尚無新的擴廠計畫，今年全年資本支出約107億元。

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