英業達2024年營收站上巔峰 今年首季估雙位數衰退

英業達2024全年營收創歷年最佳成績。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕英業達（2356）受惠於輝達（NVIDIA）GB200伺服器機櫃小量出貨，去年12月營收改寫歷史單月高點紀錄，第4季營收創下單季新高，2024全年營收更為歷年最佳成績，管理層指出，今年首季業績將季減雙位數百分比，反應淡季表現，仍將比去年同期成長。

英業達去年12月營收722.64億元，月增18.7%、年增66%，第4季營收1978.06億元，季增29.75%、年增54.41%，2024全年營收6462.86億元、年增25.55%。

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英業達去年12月筆電出貨200萬台，月增17.64%、年增33.33%，第4季出貨540萬台，季增3.84%、年增20%，2024全年出貨2000萬台、年增6.95%。

英業達指出，筆電客戶於去年第4季提前拉貨，加上伺服器出貨暢旺、穿戴裝置供應熱絡，3大因素造就該季營收攻高，卻也墊高比較基期，今年首季來看，除了筆電出貨量下修雙位數百分比，也需觀察伺服器客戶於美國總統當選人川普上任之後的反應，預期會有較為強烈的淡季效應。

英業達本月12日（週日）將於台北小巨蛋舉辦集團旺年會，董事長葉力誠、總經理蔡枝安以及各大事業群主管將同步更新2025年營運展望。

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