巨大董事長劉湧昌：6月自行車旺季會健康反轉

巨大董事長劉湧昌（左）和執行長劉素娟（右）元月上任後，今天首度公開露面分享未來展望。（記者楊雅民攝）

〔記者楊雅民／台北報導〕自行車大廠巨大（9921）董事長劉湧昌表示，去年加速處理庫存，目前歐洲市場庫存比美國高，還要費神去處理，美國已看見起色，中國市場巨大遙遙領先，6、７月旺季會看到健康反轉，全年比去年好。

現年90歲的巨大創辦人劉金標，2017年將董事長的棒子交給外甥女杜綉珍，75歲的杜綉珍在去年底巨大董事會也宣佈退休，由劉金標的獨子劉湧昌和女兒劉素娟，自元月起分別接任巨大董事長和執行長。

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劉湧昌和劉素娟上任後今天首度公開面對媒體，劉湧昌說，接董事長時間有點突然，沒時間高興或憂傷，過去8年他擔任巨大執行長時，要擬定巨大的戰略和戰術，現在需要站在董事長的角度思考，52歲的巨大，未來要長成什麼樣子，需要快速往前推進。

劉素娟則說，她在自行車產業20年，現在面臨的國際情勢地緣政治、關稅壁壘、戰爭衝突等變數，是20年來絶無僅有的挑戰，接任執行長後，難題是有的，但有信心可以用智慧一步一步走過去。

劉湧昌坦言，疫期前幾年，自行車產業一路向上，疫情期間雖遇到逆風，還是賣得很好，結果懂的、不懂的廠商都跳進來，2022年市場突然Downturn（衰退），面臨庫存壓力，產業發生了挑戰。

過去兩年巨大加速調整庫存，目前歐洲高價電動車庫存高一點，主要是疫情間墊高成本，廠商以為錢很好賺，零售價幾乎翻倍，當烏俄戰爭爆發，買氣不如預期，如今得費神處理，不能用疫情期間的零售價來設計產品。

美國自行車主要品牌過去4個季度都賠錢，目前整體庫存約是2019年多10%的水準，還需要一點點時間消化，巨大因為獨有的一條龍價值鏈，消化的速度比別人早一點，6月和7月旺季會看到健康反轉。

中國市場巨大自行車有3200家專賣店，有98%的專賣店庫存數字可即時掌握，去年巨大自行車在中國市場的銷量成長10%，超過200萬輛，營收達人民幣50億，成長約2成。

劉湧昌說，去年9月因中國發生1件自行車意外事件，造成10月和11月買氣急凍，「那3個月心情蠻忐忑的」，以今年元月銷售數字觀察，銷量已較去年同期成長逾1成。

他說，中國運動型自行車一年有1100萬輛的市場規模，巨大200多萬輛的量，還有很大份額可以成長，尤其是巨大3200家專賣店，遙遙領先同業，「完全看我們要拿多少量，今年只要銷售規模維持跟去年一樣，就可以賺很多錢」。

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