史上次高！去年出口4750.7億美元 年增9.9％

受惠於AI、高效能運算等商機蓬勃發展，第1季出口可望續穩定成長。示意圖。（美聯社）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部今公布去年12月出口435.9億美元，為歷年單月次高，月增6.1%、年增9.2%，連續14個月成長；第4季出口1259.7億美元，年增9.1%；2024年出口4750.7億美元、寫歷年次高，年增9.9%。財政部統計處表示，因適逢農曆春節，預料1月出口將中止連14紅，年減1%至4%，但2月出口會有相當大增幅，1-2月出口正成長沒問題。

12月進口則是375.1億美元，月增13.1%、年增30.4%；第4季進口1049.4億美元、年增18.2%；2024年進口3944.7億美元、歷年次高，年增12.2%。出、進口相抵，12 月出超60.8 億美元、年減50.8億美元；2024年出超806.1億美元，年減1.8億美元。

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財政部表示，隨AI等新興科技應用商機保持強勁，傳統旺季需求及農曆年前拉貨效應顯現，出口連續14個月正成長；12月進口更年增逾3成，主因AI產業鏈國際分工運作及出口衍生需求帶動，加上半導體設備投資明顯增溫；累計2024年出口及進口均寫歷年次高。

主要貨品中，12月出口普遍較上年同月增加，其中資通與視聽產品、電子零組件出口各增 16%、8.6%，主因高效能運算及 AI 等應用商機熱度延續；礦產品在低基期因素下，出口大增 37.5%，塑、化產品也各增3.4%、10.4%。2024年出口以資通與視聽產品為主力引擎，規模值及年增率雙雙刷新紀錄，電子零組件及多數傳產貨類雖第4季出口轉呈升勢，全年仍小幅下滑。

5大市場中，12 月對東協、美國出口金額分創歷年單月、同月最佳，各年增 27.8%、16%，對中國與香港出口年增3.6%，而對日本、歐洲各年減20.1%、15.7%。2024年對美國出口大幅成長 46.1%，對東協增15.1%，規模值同登歷年新高，對日本、歐洲、中港出口各縮減17.8%、8.6%、1.1%；影響所及，對美出口比重提升至23.4%、為24年新高，對中港占比降為31.7%、創23年最低。

展望今年，財政部表示，國際地緣政治情勢及美國新政府經貿政策動向仍具高度不確定性，但隨全球通膨壓力減緩、主要國家持續降息，世界貿易量可望穩步擴張，加上AI、高效能運算等新興應用商機蓬勃發展，國內半導體業者兼具先進製程及高階產能等優勢，我國第1季出口可望延續穩定成長格局。

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